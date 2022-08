Bodenpersonal in Deutschland bekommt bis zu 26 Prozent mehr Lohn

Beim Bodenverkehrsdienstleister Aviapartner in DĂŒsseldorf und Hannover werden die GehĂ€lter demnach ab Montag um 300 Euro erhöht. Am grĂ¶ĂŸten deutschen Flughafen in Frankfurt am Main erhalten die BeschĂ€ftigten der Fraground demnach rĂŒckwirkend ab 1. Juli bis zu 14 Prozent mehr sowie eine finanzielle Anerkennung in Höhe von 700 Euro fĂŒr die aktuelle Belastung im Luftverkehr. Lohnerhöhungen um bis zu 18 Prozent erzielte Verdi zuletzt fĂŒr das Personal der Stuttgart Ground Services und beim DĂŒsseldorfer Abfertigungsunternehmen Acciona.

FĂŒr die rund 20.000 BeschĂ€ftigten der AUA-Mutter Lufthansa am Boden fordert Verdi 9,5 Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.

FachkrÀftemangel

An den deutschen FlughĂ€fen fehlen derzeit KrĂ€fte bei der Bodenabfertigung und bei den Sicherheitskontrollen, laut Institut der deutschen Wirtschaft mangelt es an rund 7.200 FachkrĂ€ften. FĂŒr die Passagiere bedeutet das lange Wartezeiten. Gewerkschaften haben die Arbeitsbedingungen und die nach ihren Angaben schlechte Bezahlung des Bodenpersonals kritisiert.