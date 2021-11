Blackrock stockt nach Caixa-Ausstieg Anteile bei Erste Group auf

Der US-Investor Blackrock hat seinen Anteil an der Erste Group aufgestockt. Das Unternehmen hält nun 5,09 Prozent der Erste-Aktien, wie die Bank am Donnerstag in einer Pflichtveröffentlichung mitteilte. Davor hielt Blackrock 4,16 Prozent der Aktien. Immer mehr offenbart sich damit, wer sich nach dem Ausstieg der spanischen Caixa Bank bei der Erste Group ein Stück vom Kuchen geholt hat. Die Spanier hatten Anfang November ihren Anteil von 9,9 Prozent verkauft.