BKS erzielte Rekordergebnis von fast 180 Millionen Euro

Die börsennotierte BKS Bank (Bank für Kärnten und Steiermark) hat 2023 einen Jahresüberschuss nach Steuern von 179,1 Mio. Euro (2022: 63,6) erwirtschaftet. Das gaben Vorstandschefin Herta Stockbauer und Vorstandskollege Nikolaus Juhasz, der mit Jahresmitte ihr Nachfolger an der Spitze der Bank wird, am Donnerstag vor Journalisten bekannt. Das Ergebnis sei unerwartet gut ausgefallen, sagte Stockbauer, trotz des wirtschaftlich schwierigen Umfelds. Verantwortlich sei vor allem die Zinswende.

322,3 Mio. Euro machten die Zinserträge 2023 aus. Die Risikovorsorgen stiegen um 12,5 Mio. Euro auf 38,4 Mio. Euro. Das Zinsergebnis nach Risikovorsorge stieg von 130,7 Mio. Euro auf 210,3 Mio. Euro (plus 60,9 Prozent). Zum Jahresüberschuss trug auch das von 20,7 auf 90,4 Mio. Euro gestiegene Ergebnis aus at Equity bilanzierten Unternehmen bei.

Juhasz verwies auf fast 6 Prozent Steigerung im Firmenkundengeschäft und einen Rückgang im Privatkundenbereich, insbesondere bei der Kreditnachfrage. In Summe habe man ein Kreditwachstum von 1,5 Mrd. Euro (plus 3,3 Prozent) zu verzeichnen gehabt. Einlagenseitig gab es "fast die signifikanteren Veränderungen", so der Vorstand. Die Veränderungen in der Zinslage lösten einen Boom bei mittelfristig gebundenen Termingeldern aus (plus 63 Prozent) zulasten der täglich fälligen Einlagen. "Kunden haben die Chance gesehen, deutlich bessere Zinsen zu bekommen."