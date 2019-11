BKS wirbt mit Ökobonds und Regionalität um Kunden

Die Bank für Kärnten und Steiermark (BKS) wächst mit Filialen in Wien. Ihren Platz in der hart umkämpften Finanzwelt sieht Bank-Chefin Herta Stockbauer ganz klar in der Regionalität. Da kommt der Streit mit Aktionär UniCredit Bank Austria (6,6 Prozent Anteil) gerade zur Unzeit. Denn die UniCredit Bank Austria versucht durch Anfechtungen der Beschlüsse zu vergangenen Kapitalerhöhungen die Mehrheit an der 3-Banken-Gruppe, zu der die BKS gehört, durchzusetzen.

Am 26. November wird dieser Streit sogar vor Gericht ausgetragen. Stockbauer hofft noch, dass die Unabhängigkeit der BKS gewahrt bleibt. „Wir sind in der Region gut verankert. Die Bank vergibt Kredite, um den lokalen Unternehmen Wachstum zu ermöglichen“, betont sie. Und die Bankkunden könnten mit ihrem Geld, das sie bei der BKS veranlagten, zur regionalen Prosperität beitragen. Stockbauer ist es ein Anliegen, dass die BKS selbst nachhaltig – also ökologisch und sozial – wirtschaftet, und will das auch in der Geldanlage und den Finanzierungen verstärken.