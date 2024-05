Bittere Pleite eines Unternehmens für archäologische Untersuchungen

„Vom privaten Hausbau bis zum Infrastruktur-Großprojekt – Novetus ist Ihr persönlicher Ansprechpartner für archäologische Grabungen und historische Bausubstanz“, heißt es auf der Firmen-Homepage. „Unter Einsatz modernster technischer Methoden führt unser geschultes archäologisches Fachpersonal Prospektionen, Vorerkundungen und Ausgrabungen durch, um archäologische Fundstellen sachgemäß auszugraben, zu dokumentieren und zu bergen.“

Die Rede ist von Novetus GmbH mit Sitz in Wien. Über ihr Vermögen ist am Handelsgericht in Wien ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung eröffnet worden. Das bestätigt Günther Moser von Creditreform dem KURIER. Betroffen sind rund 40 Gläubiger und 57 Dienstnehmer.

„Das Unternehmen ist im Jahr 2017 errichtet worden, im Firmenbuch scheint Herr Mag. Alexander Stagl als Geschäftsführer auf. Die Schuldnerin führt kulturhistorische Untersuchungen von Bauwerken und archäologische Untersuchungen von Fundstätten (Not- und Rettungsgrabungen) durch“, heißt es weiter. „Aufträge erhält die Novetus GmbH sowohl von privaten Unternehmen als auch von der öffentlichen Hand. Sie zählt in Österreich zu den Marktführern und wird vom nationalen Institut für archäologische Forschung in Luxemburg auch mit der Durchführung von Projekten ebendort betraut."