Millionenpleite eines bekannten Sportartikel-Händlers

„Die Insolvenzursachen liegen insbesondere in den sich in den letzten Jahren massiv verschlechternden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der Branche Teamsport und Handel mit Sportartikel. Die krisenbedingte Reduktion der erzielbaren Deckungsbeiträge in Teilgeschäftsfeldern (insbesondere Webshop, Endkundengeschäft), sowie ein Ausfall eines Großkunden und Geschäftspartners in Deutschland führten zu entsprechenden Liquiditätsengpässen“, so der KSV1870.