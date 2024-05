Bittere Pleite eines Restaurant-Clubs samt Bar

„Im Mangoo in Eisenstadt erwartet Sie eine Auswahl von über 200 Cocktails. Mit purer Leidenschaft gemixt und mit hochwertigen Zutaten von unseren Barkeepern serviert. Außerdem finden Sie bei uns eine erlesene Auswahl an burgenländischen Weinen. Und falls Sie noch nicht in den Genuss eines mexikanischen Weines gekommen sind, im Mangoo haben Sie die Möglichkeit diesen zu verkosten.“ Nachsatz: Zentral in Eisenstadt am Domplatz gelegen können Sie sich einen kleinen Vorgeschmack auf Ihren nächsten Urlaub holen.“