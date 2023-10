Bittere Pleite eines angesagten Tanz- und Musik-Clubs

„Die Nacht durchtanzen im atmosphärischen Gewölbekeller, neue Leute treffen in den weiteren zwei großen Räumlichkeiten und ein gemütlicher großer Barbereich zum Chillen bei einem kühlen Drink mit Freunden. Auf bis zu vier Floors gibt es täglich die besten Parties in Wien!“, heißt es auf der Firmen-Homepage. „In der Weberknecht Lounge kannst Du Dich schon Nachmittags oder auch Abends mit Deinen Freunden treffen oder neue Leute kennenlernen. Wir haben 2 große Lounge Räumlichkeiten und auch zwei Außenbereiche (mit Garten ) in denen Du und Deine Freunde sich wohlfühlen werden. Neben Getränken bieten wir auch kleine Snacks an und Du kannst an der Bar, an den Tischen oder sportlich beim Tischfussball entspannen. Wir sehen uns im Weberknecht!“

Die Rede ist von der Weberknecht GmbH mit Sitz in Wien. Über ihr Vermögen wurde ein Konkursverfahren am Handelsgericht Wien eröffnet. Geschäftsführer und Gesellschafter ist Anton Schöfmann.

