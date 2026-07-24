Bittere Pleite einer ambitionierten Schlosserei

„Laut Insolvenzantrag gibt die Schuldnerin an, dass zunehmend Rechnungen von Kunden aus fadenscheinigen Gründen nicht bezahlt werden. Diesbezüglich sind bereits Klagen anhängig. Festzuhalten ist auch, dass in der Wohnbaubranche, in welcher die Schuldnerin überwiegend tätig ist, Projekte immer wieder verschoben werden. Dies führt zu nicht gesicherten und planbaren Einnahmen“, teilt der AKV mit. „Weiters kämpft die Schuldnerin mit einem allgemeinen Rückgang der Auftragslage und einem damit verbundenen Konkurrenz- und Preisdruck, sowie mit der schlechten Zahlungsmoral und den beträchtlichen Lohnkosten.“

Als die Verbindlichkeiten immer weiter anstiegen, musste Geschäftsführer Michael Rothleitner die Reißleine ziehen. Die Insolvenzantragstellung sei alternativlos gewesen.

Das Landesgericht Klagenfurt hat über die Rothleitner GmbH mit Sitz in Wolfsberg ein Konkursverfahren eröffnet. Das bestätigen die Gläubigerschutzverbände AKV, Creditreform und KSV1870 dem KURIER.

Die Rothleitner GmbH (FN 226591y) wurde im Jahr 2002 gegründet, der Betrieb besteht aber seit 1938. Im Firmenbuch scheint Michael Rothleitner als geschäftsführender Gesellschafter des auf Metallbau und Schlosserei spezialisierten Betriebs auf. Die Firma beschäftigt zum Zeitpunkt der Insolvenzeröffnung 20 Mitarbeiter.