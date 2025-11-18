Bittere Pleite der Österreichischen Tierrettung

„Die Aufgabe der österreichischen Tierrettung besteht darin: Verletzten oder verunfallten Tieren jegliche Hilfe zukommen zu lassen und deren Versorgung zu gewährleisten, Einsätze bei Verkehrsunfällen, Einfangen von entlaufenen Tieren im öffentlichen Raum (die Größe des Tieres spielt keine Rolle) und Artgerechter Transport und Überstellung, Hilfe im Notfall und 24h Notruf“, heißt es auf der Homepage

Laut Gerhard Weinhofer von Creditreform ist heute, Dienstag, ein Konkursverfahren über den Verein Österreichische Tierrettung, Vereinsnummer 407578028, mit Sitz in Salzburg, am Landesgericht Salzburg eröffnet worden. Dem KURIER liegt auch das entsprechende Konkursedikt des Gerichts vor.