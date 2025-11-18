Bittere Pleite der Österreichischen Tierrettung
„Die Aufgabe der österreichischen Tierrettung besteht darin: Verletzten oder verunfallten Tieren jegliche Hilfe zukommen zu lassen und deren Versorgung zu gewährleisten, Einsätze bei Verkehrsunfällen, Einfangen von entlaufenen Tieren im öffentlichen Raum (die Größe des Tieres spielt keine Rolle) und Artgerechter Transport und Überstellung, Hilfe im Notfall und 24h Notruf“, heißt es auf der Homepage
Laut Gerhard Weinhofer von Creditreform ist heute, Dienstag, ein Konkursverfahren über den Verein Österreichische Tierrettung, Vereinsnummer 407578028, mit Sitz in Salzburg, am Landesgericht Salzburg eröffnet worden. Dem KURIER liegt auch das entsprechende Konkursedikt des Gerichts vor.
Die Schulden
Laut Creditreform sind 15 Gläubiger betroffen, die Passiva betragen 230.000 Euro. Die näheren Hintergründe sind noch nicht bekannt.
Die Verfahrensdaten
Zum Insolvenzverwalter ist der Anwalt Wolfgang Auer bestellt. Die Forderungen können bis 22.1. Jänner 2026 angemeldet werden. Die erste Gläubigerversammlung und Berichtstagsatzung ist für 5. Februar 2026 anberaumt.
„Gegen den Eröffnungsbeschluss können Sie Rekurs an das Oberlandesgericht Linz erheben, welcher beim Landesgericht Salzburg binnen 14 Tagen ab öffentlicher Bekanntmachung des Edikts in der Insolvenzdatei schriftlich einzubringen ist“, teilt das Landesgericht Salzburg mit. „Die Konkurswirkungen treten mit Beginn des Tages ein, der der öffentlichen Bekanntmachung des Inhalts des Ediktes in der Insolvenzdatei folgt.“
