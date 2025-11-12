Millionenpleite eines bekannten Immobilienentwicklers

Udo Chistee ist der Alleinaktionär und Vorstandsvorsitzende der AHC International Consulting AG sowie Geschäftsführer der H&G Hotelbau GmbH, der UCH Immobilien GmbH und der VCH Hotelbesitz GmbH, alle in Wels ansässig.

Über das Vermögen des Immobilienentwicklers Udo Chistee mit Sitz in Wels wurde am Mittwoch ein Konkursverfahren eröffnet. Er hat den Antrag am Landesgericht Wels eingebracht. Das bestätigt Venka Stojnic von Creditreform dem KURIER.

Vor dem eigenen Konkursantrag haben bereits zwei Gläubiger Anträge gestellt. „Der Schuldner gibt an, dass seine Insolvenzursache aus persönlichen Verbindlichkeiten und Übernahme von Haftungen bei den ihm zuzurechnenden Gesellschaften besteht“, heißt es weiters.

Schulden und Vermögen

Chistee hat Haftungen in Höhe von 110 Millionen Euro übernommen, davon haftet er in Höhe von 10 Millionen Euro für ein Projekt im deutschen Wendorf (Mecklenburg-Vorpommern) und in Höhe von 100 Millionen Euro gegenüber Anleiehegläubiger und Banken der AHC International Consulting AG

„Laut Eigenantrag stehen den Schulden die in den primärschuldnerischen Gesellschaften verankerten Werte (Grundvermögen, Mieteinnahmen, etc.) gegenüber, welche nicht kurzfristig realisierbar sind, aus denen zumindest betreffend die AHC-Töchter an den Schuldner bzw. in die allgemeine Insolvenzmasse nichts mehr fließen wird, die aber den oben ausgewiesenen Schuldenstand massiv verringern werden“, so Creditreform.