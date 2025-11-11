Millionenpleite eines ambitionierten Gebäudetechnikers

„Unser breites Leistungsangebot bietet die Elektroinstallation von Einfamilienhaus bis zu Wohnbauten, Industrieanlagen oder Gewerbebetrieben. Ob konventionelle Elektroinstallation oder bis hin zur komplexen BUS-Lösung sind wir der richtige Partner“ , heißt es auf der Firmen-Homepage. „Weiters decken wir die Gebiete Alarmanlagen, Überwachungstechnik, Gebäudetechnik und Photovoltaikanlagen genauso ab. Gerne übernehmen wir die Planung bis zur Erstellung des Offertes sowie schlussendlich die fachgerechte Installation und Befundung.“

Die Rede ist von der S & K Gebäudetechnik GmbH mit Sitz in Wien. Über ihr Vermögen wurde heute, Dienstag, aufgrund eines Eigenantrages ein Konkursverfahren am Handelsgericht Wien eröffnet. Das bestätigt Venka Stojnic von Creditreform dem KURIER. 23 Mitarbeiter sind von der Pleite betroffen.

„Das Unternehmen hat bei größeren Baustellen die Elektrotechnik als Subunternehmer errichtet. Laut Antrag führten Auftragseinbrüche aufgrund der Corona-Pandemie und Zahlungsausfälle nach der Geschäftsausweitung nach Deutschland zur Insolvenz“, heißt es weiters.