Millionenpleite eines bekannten Küchenherstellers
Die Pleitenserie in Österreich reißt nicht ab. Am Mittwoch traf es das nächste Unternehmen, diesmal die Markus Tschohl Küchen GmbH aus Vorarlberg. Auf Eigenantrag wurde am Landesgericht Feldkirch ein Konkursverfahren über das Vermögen eröffnet. Konkret geht es um Verbindlichkeiten von rund 3,7 Millionen Euro.
Betroffen sind von der Pleite laut KSV1860 15 Dienstnehmer, sowie 152 Gläubiger. Das Unternehmen war auf den Handel mit Einbauküchen spezialisiert.
Schulden häuften sich nach "Olina"-Übernahme an
2021 hatte Gesellschafter und Geschäftsführer Markus Tschohl das Unternehmen "Olina Küchen" übernommen und dabei auch die bestehenden Mietverträge, Mitarbeiter aber auch Verbindlichkeiten. Die Einbrüche bei den Aufträgen in den letzten Jahren sorgten nun dafür, dass die Schulden nicht mehr abgedeckt werden konnten.
Eine Sanierung oder Fortsetzung des Betriebs wird nicht angestrebt, es wurde vorsorglich ein Antrag auf Unternehmensschließung gestellt.
