Millionenpleite eines bekannten Küchenherstellers

Betroffen sind von der Pleite laut KSV1860 15 Dienstnehmer, sowie 152 Gläubiger. Das Unternehmen war auf den Handel mit Einbauküchen spezialisiert.

Schulden häuften sich nach "Olina"-Übernahme an

2021 hatte Gesellschafter und Geschäftsführer Markus Tschohl das Unternehmen "Olina Küchen" übernommen und dabei auch die bestehenden Mietverträge, Mitarbeiter aber auch Verbindlichkeiten. Die Einbrüche bei den Aufträgen in den letzten Jahren sorgten nun dafür, dass die Schulden nicht mehr abgedeckt werden konnten.