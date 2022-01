Bitcoin unter 40.000 Dollar: Was hinter dem Mini-Crash steckt

Die deutlich straffere Geldpolitik in den USA scheint auch die Talfahrt an den Kryptom√§rkten zu befl√ľgeln. Am Freitag rutschte der Kurs der √§ltesten und nach Marktwert gr√∂√üten Kryptoanlage Bitcoin auf unter 40.000 Dollar - den tiefsten Stand seit f√ľnf Monaten. Laut Daten des Analysehauses Coinmarketcap pendelte sich der Bitcoin-Kurs am Nachmittag bei rund 38.000 US-Dollar ein. Am Vortag war der Kurs noch deutlich √ľber 43.000 Dollar gelegen.

Auch andere Digitalwerte gaben zum Teil kr√§ftig nach. Die nach Marktwert zweitgr√∂√üte Kryptow√§hrung Ether fiel um mehr als zehn Prozent und notierte deutlich unter der Marke von 3.000 Dollar.‚ÄěDer erneute Rutsch unter die Marke von 40.000 Dollar mahnt zur Vorsicht‚Äú, kommentierte Kryptoanalyst Timo Emden von Coinmarketcap. Gerade √ľber das Wochenende seien weitere Turbulenzen denkbar. Sollte die Marke von 37.000 Dollar nachhaltig unterschritten werden, m√ľssten sich Investoren mit der 30.000er-Marke auseinandersetzen.‚Äú

Zinsanhebung ante Portas

Der gr√∂√üte Einfluss auf riskante Anlagen wie Digitalwerte stellt derzeit die US-Geldpolitik dar. Es wird erwartet, dass die amerikanische Notenbank Fed bald mit Zinsanhebungen auf die hohe Inflation reagieren wird. Die Fed selbst signalisiert bisher drei Anhebungen f√ľr dieses Jahr, an den Finanzm√§rkten wird aktuell mit vier Straffungsschritten gerechnet. Steigende Zinsen sind in der Regel Gift f√ľr risikoreiche Anlageklasse, zu denen Bitcoin und Co aufgrund ihrer teils extremen Kursschwankungen z√§hlen.

Weitere Regulierung

Neben der Zinskeule verweisen Marktteilnehmer auf weitere Regulierungsvorstöße mancher Länder. So erwägt die russische Notenbank, die Nutzung und Erzeugung von Kryptowährungen zu verbieten. Auch China hat bereits alle kryptobezogenen Aktivitäten vollständig verboten.

Viele Anleger d√ľrften sich vor einer Abw√§rtsspirale f√ľrchten und daher schnell Kasse machen wollen, bevor der Kursrutsch bei den Kryptos noch viel tiefer geht.

Der Wert aller rund 17.000 Kryptowährungen beträgt gegenwärtig etwa 1,8 Billionen Dollar. Das ist gut eine Billion weniger als noch vor zwei Monaten. Im November wurde ein Rekordwert von rund 2,9 Billionen Dollar markiert.