Bisher 110 Mio. Euro Witterungsschäden in der Landwirtschaft

Der Landwirtschaft haben heuer Hitze , Dürre, Hagel, Überschwemmungen und auch tierische Schädlinge zu schaffen gemacht. Die Hagelversicherung nennt in einer ersten Bilanz Gesamtschäden in der Höhe von 110 Mio. Euro. Betroffen seien alle landwirtschaftlichen Kulturen.

Wärmster Frühling

Die Monate April bis Juni seien die wärmsten seit Beginn der Messgeschichte Österreichs gewesen, so die Hagelversicherung am Montag in einer Pressemitteilung. Die Trockenheit mit einem Niederschlagsdefizit von bis zu 80 Prozent habe vor allem den Norden Österreichs betroffen, der Süden und Osten hätten unter Unwettern mit Starkniederschlägen, Überschwemmungen und Hagel gelitten.