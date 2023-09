Birkenstock: Der beliebte Sandalenhersteller geht an die Börse

Dies solle per Anmeldung bei der US-Börsenaufsicht SEC (United States Securities and Exchange Commission) geschehen, berichtet das Handelsblatt am Sonntagabend unter Berufung auf "Finanzkreise". Der erste Handelstag an der New Yorker Börse (NYSE) sei für die Woche ab am 9. Oktober geplant.

Hohe Bewertung bei Investoren

Im Zuge des Börsengangs sollen voraussichtlich zehn bis 15 Prozent der Anteile verkauft werden zu einer Gesamtbewertung von mindestens acht Milliarden Dollar. Da die Firma bei Investoren als Hersteller von Lifestyle- und Luxus-Produkten präsentiert wird, sei auch eine noch deutlich höhere Bewertung denkbar von zehn bis 11,5 Milliarden Dollar.

Birkenstock und die Eigentümer der Firma lehnten laut Bericht Stellungnahmen ab.