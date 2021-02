Warum die Ökoschlapfen Birkenstock so exklusiv sind wie nie

Der große Erfolg brachte nun namhafte Investoren auf den Plan – nun wurde kolportiert, dass das Familienunternehmen um stolze vier Milliarden Euro an die Beteiligungsgesellschaft L Catterton geht, das unter den Fittichen des französischen Luxuskonzern LVMH ist und Marken von Louis Vuitton über Bulgari bis Dior im Portfolio hat. Angeblich ist auch der Chef Bernard Arnault mit Privatvermögen in das deutsche Traditionshaus aus Linz am Rhein mit eingestiegen. Birkenstock habe sich zu „einer der wenigen ikonischen Marken“ in der Schuhindustrie entwickelt, schwärmte Arnault schon vor einiger Zeit. Die Brüder Alexander und Christian Birkenstock sollen einen Minderheitsanteil behalten. Durch den Deal will man den asiatischen Markt erobern, ist LVMH dort doch bestens vernetzt.

Werden die weltbekannten Hausschuhe jetzt also zu Luxustretern? Gut möglich – zumindest mit limitierten Kollektionen, auf die die Marke schon seit einigen Jahren setzt.