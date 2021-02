Biontech wollte "unseriösen" Preis für eine Dosis

Nach dieser Vorrede habe Pfizer/Biontech ein vermeintlich großzügiges Angebot gemacht: Die beiden Unternehmen boten der EU ihren Impfstoff zum Preis von 54,08 Euro pro Dosis an, bei einer Abnahme von 500 Millionen Dosen.

Insgesamt wollten Pfizer/Biontech also 27 Milliarden Euro für so viel Impfstoff, dass damit gut die Hälfte der EU-Bevölkerung zu impfen wäre, so die Süddeutsche Zeitung. Der Preis, so hätten Pfizer/Biontech argumentiert, beinhalte bereits "den höchsten prozentualen Rabatt" der einem Industrieland weltweit angeboten worden sei.

Zwanzig mal so teuer

Mit 54,08 Euro wäre der Biontech-Impfstoff damit mehr als zwanzig Mal so teuer wie eine Dosis jenes Impfstoffs, den Astra Zeneca gemeinsam mit der Universität Oxford entwickelt hat. Und das, obwohl Biontech von der EU Fördergelder erhalten habe.