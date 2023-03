„Biomasse bleibt Biomasse“ und Paris färbt Atomstrom grün ein

Die Nutzung von nachhaltiger Biomasse solle nicht mehr als erneuerbare Energie gelten, Atomkraft aber schon. Was in Österreich auf wenig Verständnis gestoßen ist, konnte jetzt in den Verhandlungen korrigiert werden", sagte die Europaabgeordnete und ÖVP-Forstsprecherin im Europaparlament, Simone Schmiedtbauer. "Biomasse gilt auch weiterhin als erneuerbare Energie.Auch wenn es einige Einschränkungen für Biomasse-Anlagen mit einer Höchstleistung von mehr als 7,5 Megawatt gebe, so die steirische EU-Abgeordnete, "ist das insgesamt eine gute Nachricht für das Waldland Österreich. Die meisten heimischen Werke sind ohnehin kleine Werke, die zum Beispiel von Gemeinden betrieben werden und die Bewohnerinnen und Bewohner vor Ort versorgen."