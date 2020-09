Bio-Trend ging in Krise weiter

Bei Eiern ist der Bio-Anteil im Frühling merkbar gesunken. Zu erklären ist das mit dem Corona-Lockdown. Weil viele zuhause gekocht und gebacken haben, seien Bio-Eier zeitweise einfach nicht mehr verfügbar gewesen. So fiel der Bio-Anteil von Februar auf März von 21 auf 17 Prozent. Nach 16 Prozent im April stieg der Anteil im Mai wieder auf 21 Prozent und im Juni auf 25 Prozent.

Großküchen und Gastronomie

Marktpotenzial sehen AMA und Bio Austria noch bei Großküchen, Kantinen und in der Gastronomie, hier sei der Bio-Anteil noch niedriger. Auch im Supermarkt sei es bei einigen Produkten so, dass sie zwar bio, aber nicht regional sind. So würden Bio-Rohstoffe wie etwa Dinkel aus dem Ausland importiert, obwohl sie auch in Österreich angebaut würden.