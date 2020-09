Warum ein Araber über "Bio“ herzlich lachen muss

Omar Khir Alanam hat sich an das Leben in Österreich angepasst: Er kauft Kichererbsen in der Dose. Und nicht mehr offene, die über Nacht eingeweicht werden müssten. „Ich passe mich dem rasenden Rhythmus des Alltags an“, sagt Khir Alanam und nimmt sich selbst auf den Arm. Skifahren kann der 29-Jährige längst und überhaupt sei er „eh schon mehr Steirer und ein waschechter Austro-Arab-Hybrid“ ein Österreicher nach Gefühl, wenn auch ohne Staatsbürgerschaft.

Khir Alanam wurde in der Nähe von Damaskus geboren. Ende 2014 kam der Syrer nach Österreich, auf dem für ihn einzig möglichen Weg, mit einem Schlepper. Seither lebt er in Graz. Als die sogenannte Flüchtlingswelle 2015 einsetzte, half er in Spielfeld und übersetzte. Mit jenen paar Deutschkenntnissen, die er sich durchs Lernen auf YouTube angeeignet hatte.