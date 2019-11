Flucht ohne Ende: "Menschen in Syrien nicht im Stich lassen“

Die Waffenruhe in Nordsyrien sei mehr als brüchig, „täglich erfahren wir von unseren Mitarbeitern vor Ort, dass in den überfüllten Notunterkünften neue Vertriebene ankommen“, berichtet Judith Hameseder von der österreichischen Caritas. Bis vor rund einer Woche war sie selbst in dem Bürgerkriegsland, jetzt ist sie vorübergehend in Jordanien, wo sie der KURIER telefonisch erreichte. Demnächst wird sie wieder nach Syrien zurückkehren, um die weitere Hilfe im Rahmen von „Nachbar in Not“ zu organisieren.

Diese sei notwendiger denn je. Laut UN-Angaben sind nach den schweren Kämpfen zwischen türkischen Verbänden und den mit ihnen verbündeten Milizen sowie den örtlichen Kurden an die 200.000 Menschen geflüchtet. „Allein in Hasakeh sind in 70 kleinen Notunterkünften 15.000 Menschen untergebracht. Aber es gibt natürlich viel mehr Hilfsbedürftige, die bei Verwandten oder Gastfamilien untergekommen sind“, so die Caritas-Mitarbeiterin. In der Regel handle es sich bei diesen Notunterkünften um Schulen.