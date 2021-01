„Bin kein Escort-Service für die Regierung“

In welche Richtung?

Ich plädiere für eine österreichweite Pflegestiftung. Wir haben viel Erfahrung mit Stiftungen, und es gibt intakte Strukturen der Sozialpartner, die man nutzen könnte. Schön wäre, könnten wir eine Implacement-Stiftung entwickeln. Das bedeutet: Arbeitslose werden über eine Stiftung zu Pflegekräften umgeschult. Normalerweise zahlt der künftige Arbeitgeber einen Beitrag in die Stiftung, damit der Auszubildende nicht mehrere Jahre mit 55 Prozent Nettoersatzrate leben muss. Die Anbieter von Pflegediensten – Caritas, Diakonie, Volkshilfe etc. – können das aber nicht leisten. Deshalb sollte der Bund einspringen und sich mit den Ländern abstimmen. Macht man das nicht, hat man eine große Chance vertan, Menschen in wichtige Jobs umzuqualifizieren. Vor allem aber bleibt das Pflegethema ungelöst. Die Epidemie hat es ein wenig aus dem Bewusstsein verdrängt, aber wir brauchen in den nächsten zehn Jahren die unglaubliche Zahl von 40.000 Pflegekräften – nicht insgesamt, sondern zusätzlich zu den vorhandenen.