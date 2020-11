Wie Corona der Wirtschaft die Planungssicherheit nimmt

Der zweite Lockdown hat dem Tourismus einen Strich durch die Rechnung gemacht. Er habe mit einer „guten Erwartungshaltung dem Winter entgegengeblickt“, sagt Wendl, der für 60 Hotels in mehreren Ländern verantwortlich ist. Sie wurde mit dem zweiten Lockdown nun wieder getrübt.

Kurzfristige Planung

„Operativ handeln wir extrem kurzfristig. Wir machen Budgets für ein, zwei Monate und auch diese ändern sich ständig wegen der neuen Rahmenbedingungen.“ Früher habe er bis eineinhalb Jahre vorausgeplant, mit gröberen Perspektiven auf die nächsten zwei, drei Jahre. Nun entwickle man Strategien auf Basis von vagen Vermutungen.

Wie stark wird der Inlandstourismus bei einer Öffnung im Winter ausfallen? Wie viele Saisonkräfte werden gebraucht? Kann man mit Touristen aus den Nachbarländern rechnen? „So zu arbeiten ist eine Herausforderung, auch weil unser Kernteam aus bis zu 1000 Mitarbeitern da mitspielen muss“, so Wendl. Denn auch diese verlangen nach sicherer Planung.

Unübersichtliche Lage

Der Flickenteppich an wirtschaftspolitischen Maßnahmen, Förderungsmodellen und Hygienevorschriften mache die Lage zusätzlich unübersichtlich. Die Hotelgruppe hat neben Österreich auch Standorte in Deutschland, Liechtenstein und Ungarn. Derzeit seien alle Standorte außer ein Hotel in Wien geschlossen.

Für die Wintersaison plant Wendl zwar die Öffnung von 30 Hotels. Doch wie und ob der Wintertourismus anläuft, bleibt unklar. „Wir wissen noch nicht einmal, ob wir am 7. Dezember aufsperren dürfen“, so Wendl.

Luftfahrt am Boden

Auch Robert Machtlinger, CEO des oberösterreichischen Aerospace-Konzerns FACC hat einige turbulente Monate hinter sich – und wahrscheinlich noch vor sich. Der Corona-Schock sitzt tief, da zeitweise die gesamte Luftfahrtbranche am Boden war.