Billa und Merkur kommen unter ein Dach

Reduzieren will der Rewe-Chef auch die Kosten, allen voran in der Zentrale. Am Standort Wiener Neudorf sollen die Personalkosten binnen eines Jahres um bis zu zwölf Prozent nach unten geschraubt werden. Anders ausgedrückt sollen bis zu 250 Stellen in der Zentrale abgebaut werden. Der Konzern stellt sich schlanker auf. Konkret werden die Zentralen von Billa und Merkur künftig in einer Zentralorganisation zusammengefasst, in der BMÖ (Billa Merkur Österreich). „Wir wollen weg von der Doppelstrategie, in der wir unter anderem zwei Marketing- und Controllingstrukturen hatten“, argumentiert Haraszti, der Vorsitzender der BMÖ und weiterhin Vorstand der Rewe International AG bleibt. Zusammengestrichen werden übrigens auch die Vorstandsposten – von zuletzt sieben auf fünf.