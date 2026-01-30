Billa stoppt Online-Zustellung mit 31. Jänner

Die Supermarktkette Billa stellt die eigene Hauszustellung per 31. Jänner 2026 komplett ein. Weiterhin bietet der Lebensmittelhändler "Click & Collect" sowie die Lieferung von kleinen Bestellungen durch Foodora an. Die Online-Supermärkte Alfies und Gurkerl rechnen mit einem spürbaren Mehrumsatz durch den Online-Rückzug der Lebensmittelkette und bereiten sich auf einen deutlichen Anstieg der Bestellungen vor.

Ende 2024 beendete die Supermarktkette nach neun Jahren bereits die Zustellung außerhalb des Großraumes Wien aus wirtschaftlichen Gründen. Die Rewe-Tochter war bisher laut eigenen Angaben Marktführer im Online-Lebensmittelhandel in Österreich. Den vom Ende des Online-Geschäfts betroffenen Lagermitarbeiterinnen und -mitarbeitern habe man "Jobs innerhalb des Unternehmens angeboten", hieß es von einer Billa-Unternehmenssprecherin zur APA. Die Zusteller seien nicht bei der Supermarktkette beschäftigt gewesen. Im Vorjahr stellte Interspar die Hauszustellung komplett ein. 2024 hatten sich die Tiroler Supermarktkette MPreis und der oberösterreichische Nahversorger Unimarkt aus dem Online-Geschäft zurückgezogen.