Amazon möchte mit 50 Milliarden Dollar bei OpenAI einsteigen

Der Online-Händler Amazon liebäugelt einem Insider zufolge mit einem Einstieg bei OpenAI. Die Gespräche seien noch in einem frühen Stadium, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person am Donnerstag. Zur Diskussion stehe eine Investition von bis zu 50 Milliarden Dollar (41,78 Mrd. Euro). Amazon wollte sich zu diesem Thema nicht äußern. OpenAI war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. Zuerst hatte das "Wall Street Journal" über die Pläne berichtet.

Der ChatGPT-Entwickler OpenAI benötigt zusätzliches Kapital, um die Entwicklung Künstlicher Intelligenz (KI) voranzutreiben. Um dies zu erreichen, plant das Startup den Bau zahlreicher neuer Rechenzentren. Dafür will es unter anderem 100 Milliarden Dollar bei Investoren einsammeln. Bei dieser Transaktion könnte die Firma mit 830 Milliarden Dollar bewertet werden.