Wirtschaft

Grünes Licht: Spar darf Unimarkt-Filialen übernehmen

++ THEMENBILD ++ UNIMARKT GIBT ALLE STANDORTE AB, 620 BESCHÄFTIGTE BEIM AMS ANGEMELDET
Nach dem Aus der Nahversorger-Kette Unimarkt hat Spar Interesse an 23 Filialen bekundet. Heute gab es grünes Licht der Bundeswettbewerbsbehörde.
29.01.26, 10:13

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Zusammenfassung

  • Die BWB genehmigt die Übernahme von 23 Unimarkt-Filialen durch Spar, bei 17 davon mit Auflagen.
  • Spar verpflichtet sich, 17 Standorte langfristig von selbstständigen Kaufleuten betreiben zu lassen und an 7 Standorten keine weiteren Zukäufe im Umkreis zu tätigen.
  • Die Auflagen sollen den Wettbewerb stärken und die Nahversorgung sowie regionale Lieferanten sichern.

Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) hat die Übernahme von 23 ehemaligen Unimarkt-Filialen durch Spar genehmigt

Bei 17 wurden Auflagen erteilt, bei 6 nicht. Das teilte die BWB am Donnerstag mit. Spar verpflichtet sich demnach u.a., dass 17 konkret genannte Standorte langfristig - 10 bzw. 20 Jahre - von selbstständigen Spar-Kaufleuten betrieben werden.

Unimarkt sperrt zu: Jetzt droht dutzenden Filialen das Aus

Diese 17 Kaufleute-Filialen können weitgehend eigenständig über Preise und Sortimentsauswahl entscheiden, was den Wettbewerb stärke, so die BWB. An 7 der 17 Auflagenstandorte verpflichtet sich Spar zudem, in den kommenden 20 Jahren keine weiteren Lebensmitteleinzelhandelsstandorte zu erwerben, die innerhalb eines Radius von fünf Autofahrminuten liegen, sofern diese unter den gesetzlichen Anmeldeschwellen liegen. Das betrifft die Standorte Adnet, Gallneukirchen, Graz/Waltendorf, Hellmonsödt, Kuchl, Sebersdorf und Steyr/Christkindl.

Lange Dauer der Auflagen soll Wettbewerb sichern

"Die Konzentration im Lebensmitteleinzelhandel ist sehr hoch, gleichzeitig geht es hier um die Nahversorgung in den betroffenen Gemeinden und das Fortbestehen der regionalen Lieferanten", betonte BWB-Generaldirektorin Natalie Harsdorf in einer Aussendung. Die lange Dauer der Auflagen wirke sich positiv auf den Wettbewerb aus, "da sie unter anderem die Situation von unabhängigen Kaufleuten sichert".

Unimarkt-Schließung: Rewe übernimmt 21 Standorte

Der Lebensmittelhändler Unimarkt mit Sitz in Traun hatte im September 2025 angekündigt, sich vom Markt zurückzuziehen. Einige Filialen wurden bereits geschlossen. 

Die Rewe-Gruppe möchte 21 der gut 90 Unimarkt-Filialen übernehmen, 13 davon in Oberösterreich, sechs in der Steiermark und zwei in Niederösterreich. Die Entscheidung der BWB dazu dürfte am Freitag bekanntgegeben werden.

Übernahme nach Unimarkt-Aus: Welche Filialen Spar jetzt übernimmt

Mehr zum Thema

Spar Handelsgesellschaft Rewe Group Graz
Agenturen, sif  | 

Kommentare