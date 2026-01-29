Grünes Licht: Spar darf Unimarkt-Filialen übernehmen

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) hat die Übernahme von 23 ehemaligen Unimarkt-Filialen durch Spar genehmigt. Bei 17 wurden Auflagen erteilt, bei 6 nicht. Das teilte die BWB am Donnerstag mit. Spar verpflichtet sich demnach u.a., dass 17 konkret genannte Standorte langfristig - 10 bzw. 20 Jahre - von selbstständigen Spar-Kaufleuten betrieben werden.

Diese 17 Kaufleute-Filialen können weitgehend eigenständig über Preise und Sortimentsauswahl entscheiden, was den Wettbewerb stärke, so die BWB. An 7 der 17 Auflagenstandorte verpflichtet sich Spar zudem, in den kommenden 20 Jahren keine weiteren Lebensmitteleinzelhandelsstandorte zu erwerben, die innerhalb eines Radius von fünf Autofahrminuten liegen, sofern diese unter den gesetzlichen Anmeldeschwellen liegen. Das betrifft die Standorte Adnet, Gallneukirchen, Graz/Waltendorf, Hellmonsödt, Kuchl, Sebersdorf und Steyr/Christkindl. Lange Dauer der Auflagen soll Wettbewerb sichern "Die Konzentration im Lebensmitteleinzelhandel ist sehr hoch, gleichzeitig geht es hier um die Nahversorgung in den betroffenen Gemeinden und das Fortbestehen der regionalen Lieferanten", betonte BWB-Generaldirektorin Natalie Harsdorf in einer Aussendung. Die lange Dauer der Auflagen wirke sich positiv auf den Wettbewerb aus, "da sie unter anderem die Situation von unabhängigen Kaufleuten sichert".