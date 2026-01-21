Konzentration im Handel nimmt zu: Wenige Giganten dominieren

Der heimische Einzelhandel wird zunehmend von wenigen Großkonzernen dominiert – nicht nur im Lebensmittelhandel, sondern auch in Drogerien, Baumärkten, Sport- und Schuhhandel. Dies geht aus einer aktuellen Langzeitanalyse der Marktbeobachter RegioData hervor.

Big 4 im Lebensmittelhandel

Besonders hoch ist die Konzentration seit einigen Jahren im Lebensmitteleinzelhandel, was aufgrund der hohen Inflation bei Nahrungsmitteln zuletzt wieder verstärkt thematisiert wurde. Spar, Rewe (u.a. Billa, Penny), Hofer und Lidl verfügen hier bereits über einen Marktanteil von gut 90 Prozent. "Ein Konzentrationsniveau, das im europäischen Vergleich weit vorne liegt", heißt es in dem Bericht. Allein die Spar-Gruppe und Rewe Austria können rund zwei Drittel des gesamten Lebensmitteleinzelhandelsumsatzes auf sich vereinen.

Im Zuge einer Branchenuntersuchung, die 2023 abgeschlossen wurde, kam die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) unter anderem zu dem Schluss, dass der Lebensmittelhandel "sich in den letzten Jahrzehnten zur gegenwärtigen Marktstruktur versteinert", "mit weiterhin leichten Tendenzen zu höherer Konzentration", heißt es im Abschlussbericht.