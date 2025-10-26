Lebensmittelpreise: Die hohe Kunst des Wegduckens

Die Teuerung bei Nahrungsmitteln bremste sich im September bei 3,1 Prozent zwar leicht ein, liegt aber immer noch um einen Prozentpunkt über jener in Deutschland. Entspannung ist nicht in Sicht, denn bei der Ursachenforschung perfektionieren Lebensmittelhersteller und Handelsketten derzeit die hohe Kunst des Wegduckens . Mit immer einfallsreicheren Argumenten. Niemand will schuld an der Teuerung sein.

„Dass der Strom nicht aus der Steckdose kommt, weiß man. Genauso kommen die Preise für Lebensmittel nicht aus dem Supermarktregal“, sagte Spar-Vorstand Markus Kaser zuletzt im KURIER-Interview. Henkel-Chefin Birgit Rechberger-Krammer versicherte zuvor, mit ihren Produkten in Österreich nicht mehr zu verdienen als in Deutschland und verwies auf die Bilanzen der Händler. Vivatis-Chef Gerald Hackl kontert mit dem bemerkenswerten Satz: „Wenn der Handel sagt, wir akzeptieren keine Preiserhöhungen, dann kann ich nur weniger hineingeben, um weiterhin an dem Produkt zu verdienen“.

Der Kanzler und die Rückfallline

Die Regierung könnte in diesem Ping-Pong-Spiel zwischen Handel und Hersteller auf Kosten der Konsumenten aktiv eingreifen, gefällt sich aber ebenfalls im Wegducken. Kanzler Stocker beharrt darauf, dass der Staat so wenig wie möglich in Preise eingreift, wie er im KURIER am Sonntag ausführte. „Das ist die letzte Rückfallline um Verwerfungen auszugleichen, aber es ist kein Rezept, das primär zur Anwendung gelangen sollte.“