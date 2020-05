Bilanzpolizei für börsennotierte Konzerne

Findet der Verein oder die Behörde Fehler in einer Bilanz, so stellt die FMA einen Bescheid aus. Handelt es sich um einen größeren Fehler, muss das Unternehmen diesen öffentlich machen. Zudem kann die FMA auch eine Strafanzeige machen. Diese „Kann“-Bestimmung stößt Kandler sauer auf. „Der Großteil der Fehler passiert unbeabsichtigt. Eine Anzeige birgt die Gefahr, dass ein Unternehmen in die Nähe der Kriminalität gerückt wird.“

Dadurch könnte auch der Eindruck entstehen, dass alle Bilanzen in Österreich falsch wären. „Das wäre ein Bedrohungspotenzial für den Finanzplatz Österreich.“ Ein Fehler bedeute nicht, dass die gesamte Bilanz falsch sei.

Kandler hofft auf entsprechendes Fingerspitzengefühl der FMA und keinen überschießenden Reaktionen. Wer nicht mit der Behörde kooperiert, dem drohen ohnehin bis zu 100.000 Euro Strafe. Vorsätzliches Handeln hat wie bisher eine Strafanzeige zur Folge. Das Aufdecken von Straftaten sei aber nicht Ziel der Bilanzpolizei, Kandler rechnet jedoch mit einer Präventivwirkung.

Die deutsche Bilanzpolizei hat laut Deloitte-Partner Gerhard Marterbauer im Vorjahr bei 700 Prüfungen 150 Fehler gefunden. Sieben davon seien an die Strafbehörden weitergeleitet worden.