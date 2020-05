Bieter-Wettkampf um VBI zeichnet sich ab

Dies sind vor allem Serbien, die Slowakei und Rumänien. Insbesondere in Rumänien ist die OTP dünn aufgestellt. Mittlerweile seit sieben Jahren am Markt, hält sie nur bei einem bescheidenen Marktanteil von 1,2 Prozent. Die VBI wiederum ist in Rumänien stark vertreten. Mit rund 185 Filialen und mehr als 250.000 Kunden ist sie die drittgrößte Bank des Landes. Allerdings läuft es in Rumänien für die VBI alles andere als rund. Hohe Wertberichtigungen für faule Kredite führten alleine im Vorjahr zu einem Verlust von 36 Millionen Euro. Die Sberbank, die derzeit außerhalb Russlands nur in Kasachstan, der Ukraine und Weißrussland Töchter besitzt, will die VBI exklusive des Rumänien-Ablegers.



Dieser könnte aber durchaus für die OTP eine Option sein. "Ein Extra-Verkauf an die OTP ist gut möglich", bestätigt RCB-Analyst Stefan Maxian. Passend dazu wäre auch, dass sich die Ungarn laut Medienberichten nicht auf einen Bieterkampf einlassen wollen. Finanzkreisen zufolge ist die OTP aber noch nicht bei der VBI-Mutter ÖVAG in Wien vorstellig geworden.