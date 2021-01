Biertische und Rasenmäher: Pakete werden immer größer

Derzeit werden bei der Post im Durchschnitt 800.000 Pakete pro Tag sortiert, an Spitzentagen vor Weihnachten waren es bis zu 1,3 Millionen. Die Mitarbeiter müssen aber nicht mehr wie vor Weihnachten auch an Wochenenden und an Feiertagen arbeiten.

Ruhe bis Ostern

Wer derzeit ein Packerl aufgibt, kann damit rechnen, dass es pünktlich ankommt – innerhalb Österreichs je nach Tarif am nächsten oder übernächsten Tag –, sagt Leitgeb.

Der Jänner sollte mit einem abnehmenden Paketaufkommen ausklingen, die ruhigsten Monate seien Februar und März. Erst zu Ostern werde die Zahl der auszuliefernden Pakete wieder zunehmen. Da die Paketmenge jährlich nach wie vor im Steigen ist, wird die Post nicht umhinkommen, ihre Infrastruktur auszubauen. So werden heuer Verteilzentren ausgebaut und Personal eingestellt, sagt Leitgeb.