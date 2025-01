Pfand für Bierflaschen soll auf 20 Cent steigen

Nach der Einführung des Pfands für Einwegflaschen tut sich nun einem Medienbericht zufolge auch bei den klassischen Bierflaschen etwas. Nach mehr als 40 Jahren ohne Erhöhung wird das derzeitige Pfand von 9 Cent je Flasche auf 20 Cent mehr als verdoppelt, schreibt Der Standard am Donnerstagnachmittag online.

Offizielle Bestätigungen stehen aus. So weit sein werde es im Februar, so die Zeitung.

Von den 20 Cent versprächen sich Österreichs Brauer genug Anreiz, um ausgetrunkene Gebinde nicht mehr der Bequemlichkeit halber im Glascontainer oder Restmüll zu entsorgen. Zugleich soll das höhere Pfand Bierliebhaber nicht abschrecken, zur wiederbefüllbaren Flasche zu greifen. Eine Erhöhung auf 25 Cent, die die jüngste Verordnung für Dosen und PET-Flaschen vorsieht, schien der Branche, die in diesen Belangen an einem Strang zieht, übertrieben, so Der Standard.