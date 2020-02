Beyond Meat: Vegane Ernüchterung an der Börse

Schließlich setzt auch das Lobbying der Fleischindustrie den veganen Unternehmen zu. Vegan heiße nicht unbedingt auch gesund, lautem die Argumente der Fleisch-Branche.

„Bullete aus dem Chemiebaukasten“ titelte Der Spiegel erst kürzlich einen Artikel über die veganen Start-ups aus dem Silicon Valley. Statt Eiern verwendet etwa das US-Jungunternehmen Just Egg eine Flüssigkeit aus gepressten Mung-Bohnen. Soja-Extrakte statt Milch und Erbsen statt Fleisch – alles chemisch fein säuberlich gemixt.

Dem kalifornischen Beyond Meat-Konkurrenten Impossible Foods kam erst vor wenigen Wochen eine Kampagne von US-Umweltschützern wie Friends of the Earth in die Quere. Gentechnisch veränderte Zutaten würden verwendet, hieß es.

Das Unternehmen gab das auch zu. Es werde nämlich „Heme“, eine Art Hämoglobin aus gentechnisch veränderter Hefe, verwendet. Das gebe den Burgern einen Anschein von Fleischsaft. Beyond Meat verwendet so etwas angeblich nicht. Für Investoren könnte das ein Grund sein, Impossible Foods zu meiden. Falls es an die Börse kommt.