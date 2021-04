Beyond Meat bei weiterem heimischen Lebensmitteleinzelhändler

Neben Spar und Metro gibt es ab Mitte April nun auch bei Billa und Billa Plus die Produkte des bekannten amerikanischen Produzenten von veganen Fleischersatzprodukten, Beyond Meat, zu kaufen, wie das Unternehmen heute in einer Aussendung ankündigte. Bei Rewe sei man laut der Aussendung im Frischfleischregal platziert.

Insgesamt ist Beyond Meat laut eigenen Angaben in Österreich künftig an über 1.100 Standorten erhältlich. In Österreich sind aktuell drei Produkte - Burger, Wurst und "Mince", also Faschiertes - am Markt. Mitte des Vorjahres hat Beyond Meat seine europäische Produktion in den Niederlanden gestartet.