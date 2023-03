Betriebsversammlung führt am Dienstag zu Flugausfällen bei der AUA

Nach den heutigen Flugausfällen bei der AUA, muss auch morgen Dienstag, mit Verzögerungen und Ausfällen gerechnet werden. Grund ist der Konflikt um den KV-Abschluss. Am Dienstag findet eine Betriebsversammlung der Pilotinnen und Flugbegleiter der AUA statt.

Die Fluggesellschaft ging am Montag von einer höheren zweistelligen Zahl an Absagen aus und ersuchte ihre Passagiere, sich auf der Webseite über den Flugstatus zu informieren. Die Versammlung beginnt um 9.00 Uhr. Das Ende der Veranstaltung ließ die Gewerkschaft vida am Montag offen.

Die AUA bedauerte, dass Anpassungen im Flugplan nötig seien. "Unternehmensseitig werden alle Anstrengungen getroffen, um Auswirkungen so gering wie möglich zu halten", sagte eine Sprecherin zur APA.

AUA bietet 12,3 Prozent mehr

Eine vida-Pressesprecherin sagte, die Dauer der Betriebsversammlung hänge vom Informationsbedarf der Belegschaft ab. "Wir haben eine Informationspflicht und werden daher die Kolleginnen und Kollegen des Bordpersonals bestmöglich über den aktuellen Stand der KV-Gespräche informieren".