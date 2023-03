Chaos auf der Westbahnstrecke: Drohung mit Zugräumung

Das Deutsche Eck - die Bahn-Korridorverbindung zwischen Tirol und Salzburg - hält seit Wochen böse Überraschungen für Bahnreisende bereit. An Wochenenden kommt es aufgrund von Bauarbeiten auf dieser Etappe immer wieder zu Sperren dieser Etappe der Westbahnstrecke.

Für Passagiere der betroffenen Verbindungen heißt das dann in der Regel: Schienenersatzverkehr. Umso begehrter sind Züge, die an solchen Wochenenden ohne lästiges Umsteigen verkehren.

In einem dieser Railjets mit Start in Zürich und Ziel in Wien kam es am Sonntagabend in Tirol zu chaotischen Szenen. Der Railjet 169 war vollkommen überfüllt, überall seien Menschen auf dem Boden gesessen, berichtet einer der Passagiere, der auf dem Weg von St. Anton am Arlberg in die Bundeshauptstadt war.

Kein Platz trotz Reservierung

"Es wurde immer wieder gedroht, dass der Zug geräumt wird", erzählt er. Viele der Reisenden, auch er selbst, hätten zwar Reservierungen. "Aber es gibt die Plätze nicht." In Innsbruck ging über eine halbe Stunde nichts mehr weiter.