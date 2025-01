Betriebe: Personalmangel bleibt bestimmendes Problem

Insbesondere in den Branchen Bauwesen und Beherbergung/Gastronomie werde es aus Sicht der Befragten in den kommenden Jahren größere Probleme geben, den Personalbedarf zu decken.

Die Personalsuche bleibt auch in den kommenden Jahren ein bestimmendes Problem in den Betrieben, damit einher geht ein steigender Arbeitsdruck für das bestehende Personal, so das Ergebnis einer Umfrage von ÖGB und AK unter 1.507 Betriebsräten.

Arbeiterkammer und Gewerkschaftsbund betonten am Donnerstag, dass die politisch geführte Debatte über die Gefahr der Absiedlung von Betrieben ins Ausland wegen angeblich schlechter Standortfaktoren in Österreich von den Betriebsräten nicht so wahrgenommen wird.

"Während drei Viertel den Eindruck haben, dass die Standortdebatte in Österreich im vergangenen Jahr zugenommen hat, gibt nur rund ein Fünftel der Befragten an, dass ihr eigener Betrieb davon betroffen ist", so AK und ÖGB. Des Weiteren sei die preisliche Wettbewerbsfähigkeit "nur ein Faktor von vielen".