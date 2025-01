Alarmierend: Jeder dritte Betrieb verliert Umsatz, weil Personal fehlt

Für zwei Drittel der heimischen Mittelstandsunternehmen stellt der Fachkräftemangel auch weiterhin das größte Wachstumsrisiko dar. Erst dahinter folgen die Rezession (65 Prozent), hohe Energiepreise (61 Prozent) sowie die Inflation (62 Prozent). Dies geht aus der aktuellen Studie der Beratungsgesellschaft EY zu Beschäftigung und Fachkräftemangel hervor. Österreichweit wurden dazu rund 500 Verantwortliche Betrieben zwischen 30 und 2.000 Mitarbeitern befragt.

Gut die Hälfte der Betriebe gibt an, derzeit offene Stellen nicht besetzen zu können. Die Rekrutierung wird trotz leichter Entspannung am Jobmarkt wegen der steigenden Arbeitslosigkeit weiterhin als schwierig eingestuft. Branchenmäßig leiden die Immobilien- und Bauwirtschaft am meisten, gefolgt vom Tourismus sowie dem Gesundheits- und Life-Science-Sektor.