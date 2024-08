Fachkräfte wachsen nicht auf Bäumen: Was jetzt zu tun ist

Auch wenn die relativ hohen Arbeitslosenzahlen derzeit das Problem etwas überdecken: Schon in den nächsten fünf bis zehn Jahren ist Demografie-bedingt („Babyboomer-Pensionierungen“) mit einem verschärften Fachkräftemangel in vielen Branchen zu rechnen.

Laut AMS-Prognosen wird bis 2050 die Zahl der erwerbsfähigen Personen in allen Bundesländern mit Ausnahme Wiens und Vorarlbergs schrumpfen – in Kärnten mit minus 14 Prozent im Vergleich zu 2023 am stärksten. Dass die Anzahl an geleisteten Arbeitsstunden schier unaufhörlich sinkt, macht die Sache noch schwieriger.

Wahlkampfrhetorik am Thema vorbei

Diese relativ düsteren Prognosen für Österreichs Wirtschaft und Sozialsystem sind unbestritten, umso skurriler, ja geradezu weltfremd, hört sich derzeit die Wahlkampfrhetorik an. Ideen von einer Festung Österreich mit weitgehender Abschottung (FPÖ), Förderung für überlange Arbeitszeiten (ÖVP) oder abschlagsfreie Frühpension für Langzeitversicherte (SPÖ) sind da eher kontraproduktiv. Ausländerfeindlichkeit, Arbeitszeitausweitung oder Wiederbelebung der Hacklerregelung lösen kein Problem.