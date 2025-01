Wirtschaft klagt über bürokratische Fesseln und Fachkräftemangel

Es sind ernüchternde Zahlen, die IMAS-Forscher Paul Eiselsberg nach der Befragung von 500 Unternehmern am Ende des vergangenen Jahres auszuwerten hatte. 75 Prozent der befragten Firmenchefs glauben, dass sich der Wirtschaftsstandort in die falsche Richtung entwickelt. 76 Prozent empfinden die Bürokratiebelastung im Alltag als "hoch“ oder "sehr hoch“.

Fachkräftemangel

Zudem fehlen im Bundesland mehr als 24.000 Fachkräfte. Vor allem in Schlüsselbranchen wie Handel, Logistik, Maschinenbau und IT herrscht Mitarbeiternot. Das setzt den Arbeitsmarkt zusätzlich unter Druck. Als drittes großes Joch wird in der Befragung die hohe steuerliche Belastung kritisiert. "Man muss wirklich sagen, dass die Stimmung in den Betrieben deutlich unterkühlt ist“, kommentiert Eiselsberg das Stimmungsbarometer.