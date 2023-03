Betrieb im slowenischen Magna-Werk wird nächste Woche eingestellt

Magna hat für ihre 146 Mio. Euro schwere Investition in die Lackieranlage vom slowenischen Staat eine Subvention in der Höhe von 18,6 Mio. Euro erhalten. Im Gegenzug verpflichtete sich der Konzern, in der ersten Phase 400 Arbeitsplätze zu schaffen. Diese Verpflichtung sollte ursprünglich im Herbst 2022 erfüllt werden, die Frist wurde allerdings um zwei Jahre verlängert. Mit einem weiteren Ausbau des Standorts sollte die Mitarbeiterzahl auf 1.000 gesteigert werden. Magna hatte geplant, an dem Standort bei Maribor, der knapp 75 Kilometer südlich des Magna-Steyr-Werks in Graz liegt, ein komplettes Werk hinzustellen. Berichten zufolge soll der Konzern wegen Nichterfüllung der Verpflichtungen nun einen Teil der Subvention zurückerstatten müssen.