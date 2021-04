"Bei uns liegt die Pflege in der Familie"

Neun Jahre war er in einem Hotel in Baden bei Wien beschäftigt, dann kam Corona. Denis Sacirovic ist gelernter Restaurantfachmann, doch die Gastronomie bietet ihm keine Perspektive mehr. Deshalb will er jetzt umsatteln und Pflegeassistent werden. Die Idee für den neuen Beruf entstand daheim, das AMS will ihn noch immer in der Gastro unterbringen. Doch er hat andere Pläne: „Meine Mutter ist auch in der Pflege tätig, das liegt bei uns in der Familie“, sagt der 34-Jährige. Momentan bewirbt sich Sacirovic beim Roten Kreuz. Bekommt er den Ausbildungsplatz, kann es im September endlich los gehen.