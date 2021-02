Berufsnetzwerk Xing will Corona und LinkedIn trotzen

Schwergetan habe sie sich hingegen mit den 100 Kündigungen, die sie im Vorjahr aufgrund der Sparmaßnahmen des Konzerns aussprechen musste. Denn auch an der New Work SE ist die Krise nicht spurlos vorbeigegangen. 16 Millionen Euro wurden eingespart, ein Teil davon durch Personalreduktion. Das Geld sei in zukünftige Wachstumsfelder reinvestiert worden. „In der Gesamtgruppe hatten wir per Ende des Jahres immer noch mehr Mitarbeiter als Anfang des Jahres 2020“, sagt von Strombeck.

Während das US-Geschäft der Arbeitgeber-Bewertungsplattform Kununu und das Produkt „Kununu engage“ eingestampft wurden und allein bei Honeypot, einer weiteren Tochter, 30 Mitarbeiter gehen mussten, lagen die Investitionsfelder neben Xing bei Kununu selbst und bei der Bewerbermanagement-Software Prescreen, ebenfalls eine Tochter von New Work SE. Auch auf Kununu und Prescreen ruhen die Hoffnungen – die sich wohl erst erfüllen können, wenn die Pandemie vorbei ist. „Der Fachkräftemangel und die alternde Gesellschaft mit den Babyboomern, die in Rente gehen, werden uns ereilen, sobald die Pandemie vorbei ist. Langfristig mache ich mir also um Wachstumsmärkte keine Sorgen.“

Sorgen bereite ihr auch der schwächelnde Aktienkurs des in Frankfurt notierten Unternehmens nicht: „Der hat sich schon immer in Wellen bewegt.“