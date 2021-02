Microsoft an Kauf von Foto-Plattform Pinterest interessiert

Der US-Softwareriese Microsoft ist einem Medienbericht zufolge in den vergangenen Monaten mit einem Kaufangebot an die Foto-Plattform Pinterest herangetreten. Derzeit würden aber keine Gespräche zwischen beiden Seiten laufen, berichtete die "Financial Times" am Donnerstag. Eine Übernahme würde Microsoft rund 51 Milliarden Dollar (42 Milliarden Euro) kosten.

Keine Reaktion

Weder Microsoft, noch Pinterest reagierten zunächst auf Anfragen der Nachrichtenagentur AFP. An der New Yorker Börse stieg der Kurs der Pinterest-Aktie um mehr als vier Prozent.