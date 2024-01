AMS setzt auf spielerische Beratung mit künstlicher Intelligenz

Digitalisierung und künstliche Intelligenz (KI) hinterlassen ihre Spuren in der Arbeitswelt. Auch beim Arbeitsmartkservice (AMS) wird KI seit neuestem eingesetzt, um einerseits die Beraterinnen und Berater, aber auch die Kundinnen und Kunden zu unterstützen. Mit dem "Berufsinfomat" präsentiert das AMS ein online frei zugängliches Programm, das Fragen etwa zu etwa Berufsbildern, Gehaltsniveaus oder Aus- und Weiterbildungen beantwortet - und zwar in der Sprache, in der sie gestellt werden.