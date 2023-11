AMS startet Jobvermittlung nach Vorbild von Tinder

So funktioniert's

In der neuen Datenbank sind 25.000 Kompetenzen hinterlegt, die 17.500 Berufsbezeichnungen ergänzen. Bewerber können zusätzliche Fähigkeiten angeben und Betriebe ihre benötigten Kompetenzen näher spezifizieren. Beispielsweise Installateur/in für PV-Anlagen, Fernwärme oder Klimageräte oder Maschinenbauingenieur/in mit Schwerpunkt Robotik. Die AMS-Berater erhalten beim Matching eine Liste von Stellen- bzw. Bewerbervorschlägen, die vom System gleich gereiht werden. Die Übereinstimmung wird dann in Prozent angegeben. Eine Karte zeigt an, wie weit der Job entfernt ist und wie lange die Hin- und Rückfahrt dauert. Mit dem umstrittenen AMS-Algorithmus, dessen Zulässigkeit wegen Datenschutzbedenken gerichtlich geprüft wird, hat das neue System übrigens nichts zu tun.

„Soft Skills“ fehlen

Was im neuen System fehlt, ist die von vielen Betrieben gewünschte Angabe von „Soft Skills“ wie Einfühlungsvermögen, Eigeninitiative, Teamfähigkeit oder Flexibilität. Kompetenzen, die in der Arbeitswelt immer wichtiger werden, aber in der AMS-Berufslogik nicht vorkommen: „Da mussten wir feststellen, dass immer alle das Erwünschte angeben“, begründet Kopf das Weglassen. Arbeitsuchende können (zumindest vorerst) ihr Bewerberprofil auch nicht selbst anlegen, sondern müssen dafür zum AMS kommen, wo mit dem Berater gemeinsam die Kompetenzen eingetragen werden. Das dauert im Schnitt 30 Minuten.

Arbeitsminister Martin Kocher erhofft sich vom Matching eine raschere und nachhaltigere Vermittlung. Vor allem Arbeitslose ohne formale Qualifikationen, etwa Migranten, sollen davon profitieren. Wirtschaftskammer und Industriellenvereinigung begrüßen mit Verweis auf den Fachkräftemangel die Modernisierung der Jobvermittlung. Sie ermögliche auch dem AMS, Arbeitslose gezielter zu schulen, heißt es bei der WKO.