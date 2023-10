Benkos Signa Sports von 3,2 Mrd. auf 6 Mio. Dollar Börsenwert abgestürzt

Der Börsenwert von Signa Sports United (SSU) ist seit dem Börsengang Ende 2021 von 3,2 Milliarden Dollar (3 Milliarden Euro) auf aktuell 6 Millionen Dollar abgestürzt. Anfang Oktober kündigte der kriselnde Online-Sportartikelhändler den Rückzug von der New Yorker Börse an. Zu Wochenbeginn zog die Signa Holding des Tiroler Investors Rene Benko überraschend ihre Finanzierungszusage in Höhe von 150 Mio. Euro für Signa Sports United zurück. Nun werden Anlegerschützer aktiv.

Zu SSU gehören unter anderem die Händler Tennis-Point, WiggleCRC, Fahrrad.de, Bikester, und Campz und Outfitter. Mit 80 Online-Shops erzielte man im Jahr 2022 einen Umsatz von über 1 Mrd. Euro. Die Kündigung des "Equity Commitment Letter" durch die Signa Holding sei "ungerechtfertigt", kritisierte der Online-Händler in einer Aussendung am Montag. Man habe sich auf die "verbindliche und bedingungslose Natur" der Finanzierungszusage verlassen, "um weiterhin Mittel zur Erfüllung seiner kurzfristigen Verpflichtungen und für die Bewertung der Unternehmensfortführung des Unternehmens und seiner Tochtergesellschaften zu erhalten". Signa Sports United will nun "rechtliche Schritte" gegen die Signa Holding einleiten. Die Signa Holding reagierte auf eine schriftliche APA-Anfrage vorerst nicht.