Benkos Signa Prime mit rund einer Milliarde Verlust

Laut den Unterlagen wollte das Management für 2022 keine Ausschüttung vorschlagen. Erhöht haben sich allerdings die Prämien für Manager in Schlüsselpositionen. Diese stiegen auf gut 19,1 Mio. Euro, nach rund 1,6 Mio. im Vorjahr. Auch dazu äußerte sich der Unternehmenssprecher nicht.

Zum weiteren Geschäftsverlauf hielt der Sprecher fest, dass die Signa-Immobiliensparte (Signa Real Estate) in den vergangenen Monaten rund ein Dutzend Immobilien abgegeben habe, mit einem Gesamtvolumen von rund zwei Mrd. Euro in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Jede einzelne Transaktion sei dabei sehr deutlich über der jeweiligen letzten Bank-Bewertung gelegen. "Insgesamt lag der Gewinn dieser Verkäufe bei mehr als 50 Prozent bezogen auf die historischen Gesamtinvestitionskosten dieser Projekte", erklärte der Sprecher. Die Gesamtverschuldung der Signa Real Estate Unternehmen liege derzeit bei weniger als 50 Prozent (loan to value). Im Jahresabschluss von Signa Prime ist für 2022 eine Loan-To-Value-Ratio von 46,9 Prozent ausgewiesen.